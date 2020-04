Rimini, spruzza la vernice rossa sul suo cane e finge che sia ferito. Denunciato e multato. Automobilista fermato e multato: ha spruzzato la vernice rossa sul suo cane ed ha finto che fosse ferito

L’episodio è accaduto in provincia di Rimini, precisamente a Pennabilli. Un automobilista è stato fermato dai Carabinieri ed è stato multato per aver infranto quanto richiesto dal decreto per l’emergenza sanitaria. L’uomo, un 42enne, portava a bordo della sua vettura, il suo cane ed ha dichiarato di essersi recato dal veterinario, perché un altro cane lo aveva morso.

Il problema era che però l’automobilista, pur di trovare una credibile giustificazione al suo spostamento, aveva bendato il torace del suo cane e l’aveva macchiato con della vernice rossa, per far credere che si trattasse di sangue.

Alla vista dell’animale, gli agenti hanno subito capito che c’era qualcosa che non andava e che quella chiazza era finta.

Dopo aver controllato, infatti, hanno trovato la conferma che il cane non era stato affatto ferito e l’automobilista è stato denunciato per aver attestato il falso e sottoposto ad una sanzione di 533 euro.

Ogni giorno vigili, poliziotti, carabinieri e anche le Fiamme Gialle, cercano di portare ordine nelle varie città d’Italia e di assicurarsi che le persone rispettino quanto richiesto dal governo, per contrastare l’emergenza sanitaria.

Nonostante ciò, sono state diverse le denunce di persone che si sono comunque spostate, non avendo ragioni valide, non avendo ragioni di necessità, di salute o di lavoro.

In alcuni episodi, si sono verificate anche scene di oltraggio a pubblico ufficiale e scene di fuga.

A Città di Castello, in provincia di Perugia, un uomo di 48 anni è stato fermato dai Carabinieri, ma alla richiesta del motivo del suo spostamento, ha sputato sul viso di uno dei due agenti e poi si è dato alla fuga. In seguito è stato fermato e denunciato.

Il periodo di isolamento è stato prorogato fino al prossimo 3 maggio. Il premier Conte ha dichiarato che dopo questa data si potrà ripartire con cautela e che questo dipenderà dal comportamento degli italiani.