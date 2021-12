La Polizia di Stato del Massachusetts, negli Stati Uniti d’America, ha risposto una chiamata davvero molto particolare. E ovviamente un agente è intervenuto prontamente. Un coyote solitario è stato aiutato da un poliziotto gentile che ha fatto di tutto per lui, per aiutarlo a stare meglio.

Fonte foto da Facebook di Polizia di Stato del Massachusetts

L’agente di polizia Carlo Mastromattei è intervenuto per salvare il cucciolo spaventato che era tutto solo. La mamma non era da nessuna parte. L’uomo allora ha chiamato Lisa Cutting, proprietaria di Ocean View Kennels , un canile, per chiedere aiuto a portare l’animale in sicurezza.

La donna ha aiutato l’agente a mettere il cucciolo in una gabbia per il trasporto, almeno era fuori pericolo. Ma il poliziotto non si è limitato a fare questo. Lo ha portato a casa sua e con la fidanzata si sono presi cura di lui per tutta la notte.

Il giorno dopo hanno trasferito alla Tufts Wildlife Clinic, dove un veterinario esperto ha controllato le sue condizioni di salute. E per fortuna stava bene. Il coyote ora è stato affidato alla protezione e alle cure amorevoli di un centro di riabilitazione della fauna selvatica.

Quando sarà pronto potrà essere rimesso in libertà:

Il piccolo sarà trasferito alle cure di uno specialista della fauna selvatica nel Berkshires, che lo riabiliterà e lo abituerà alla vita in natura, dove alla fine verrà rilasciato per vivere la sua vita.

Fonte foto da Facebook di Polizia di Stato del Massachusetts

Coyote solitario aiutato dal poliziotto torna a vivere

Tutti hanno fatto i loro complimenti all’agente intervenuto per il suo gesto dolce e gentile nei confronti del povero animale in difficoltà.

Fonte foto da Facebook di Polizia di Stato del Massachusetts