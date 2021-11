Orso della luna salvato dai trafficanti non riesce a dormire se non con il suo peluche

Questa è la storia di Yen, un orso della luna salvato dai trafficanti prima che la sua storia non finisse con un lieto fine. Il povero animale ne ha viste davvero tante nella sua vita e oggi riesce a riposarsi e a calmarsi solo se ha accanto il suo peluche. Senza non riesce proprio a dormire. Sei pronto a conoscere la storia di Yen?

Yen ha rischiato la vita, come molti altri orsi della luna in Asia, che hanno bisogno dell’aiuto di tutti per essere salvati. Lui è l’ultimo caso di un cucciolo tolto dalle mani sporche di sangue dei trafficanti illegali di fauna selvatica in Vietnam.

La confisca ha avuto luogo durante un semplice controllo. Si trovava rinchiuso dentro una gabbia da uccelli: quasi non ci stava dentro. Portato alla stazione di polizia di Uong Bi, nella provincia di Quang Ninh, gli agenti lo hanno poi affidato ad Animals Asia e ora si trova a Tam Dao.

Subito i volontari dell’associazione lo hanno sottoposto a una serie di analisi e cure veterinarie, grazie all’intervento di esperti nella cura proprio degli orsi. Il cucciolo era un maschio e hanno deciso di chiamarlo Yen, parola che in vietnamita significa pace.

Il povero cucciolo aveva paura ed era nervoso. Con tutta probabilità lo avevano strappato alla madre, che forse era stata uccisa dai trafficanti. Per fortuna i volontari hanno iniziato a prendersi cura di lui, rimanendo sempre al suo fianco per non farlo sentire solo.

Fonte foto da Pixabay

Un peluche per calmare l’orso della luna salvato dai trafficanti in Vietnam

Yên ora sta bene. Si trova nell’area di quarantena del santuario e quando sarà pronto potrà conoscere anche altri animali della sua specie. Prima di tornare in libertà, sperando di non finire di nuovo nelle mani dei trafficanti.

Il salvataggio di questo cucciolo mostra chiaramente che la provincia di Quang Ninh – un tempo la peggiore regione del paese per l’allevamento degli orsi della bile – vuole rimanere priva di questo tipo di industria. Siamo grati per l’azione rapida e efficace delle forze di polizia di Uong Bi che mostrano la loro continua diligenza e determinazione nel mantenere la provincia libera dall’allevamento illegale di orsi.

Queste le parole di Tuan Bendixsen, direttore di Animals Asia in Vietnam.