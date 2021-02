Crea una protesi per il cucciolo di chihuahua senza zampe anteriori per evitare che venga soppresso (VIDEO)

La protesi per il cane senza zampe gli cambia la vita

Realizzare una protesi per il cane senza zampe anteriori non è stato difficile. Perché questa coppia amava così tanto quel povero cucciolo sfortunato, da volergli regalare un futuro migliore. Ecco una storia che arriva dritta al cuore: il cane protagonista nella sfortuna è stato fortunato a trovare una casa così!

Fonte Pixabay

Julio e Adriana non si sono tirati indietro quando si sono trovati di fronte la responsabilità di prendersi cura di un cane disabile. Poli è nato senza le zampe anteriori, con tutti i problemi che questo può comportare per un cucciolo.

Ma i suoi nuovi genitori umani non gli hanno dato solo una casa e tutto l’amore di cui aveva bisogno, ma anche un futuro migliore. La coppia ha deciso di realizzare una protesi che permettesse a Poli di potersi muovere in completa autonomia.

Julio e Adriana hanno adottato Poli poche settimane fa a Città del Messico. Fino all’inizio hanno avuto un legame speciale con quel piccolo Chihuahua senza le zampe anteriori, che hanno deciso di aiutare con la riabilitazione e anche creando una protesi adatta.

È stata Adriana ad avere l’idea e a creare un sostegno che permette al cane disabile di potersi muovere. Sapeva che adottando Poli avrebbero dovuto prendersi delle grandi responsabilità, ma non si sono tirati mai indietro.

La protesi per il cane senza zampe anteriori

L’igienista dentale ha usato materiali del suo lavoro per costruire una protesi che ha progettato lei stessa: ha le ruote che sostituiscono le zampe anteriori del cucciolo. Poli ha subito dimostrato di gradire il regalo dei suoi genitori umani.

Spesso quando i cani nascono con queste malformazioni vengono condannati senza possibilità di riscatto. Ma per Poli non è stato così: la sua famiglia gli ha dato la vita una seconda volta. E ora il cucciolo è felice nella sua casa per sempre!