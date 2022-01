Trovati nove cuccioli in un cassonetto in zona di Lavoria, una frazione del comune di Crespina Lorenzana: sei non ce l'hanno fatta

Orrore in zona di Lavoria, una frazione del comune di Crespina Lorenzana. Nove cuccioli di cane sono stati chiusi in un sacco e gettati in un cassonetto della spazzatura. Sei purtroppo non ce l’hanno fatta, altri tre stanno lottando per la vita.

Una vicenda che ha suscitato rabbia ed indignazione sul web. I nove animali avevano ancora il cordone ombelicale attaccato. Sono stati trovati da un passante, che ha subito lanciato l’allarme.

I tre sopravvissuti si trovano nelle mani di Tania Chimenti, una volontaria del posto. È stata proprio la donna a diffondere sui social cosa è accaduto. In un lungo post, pieno di rabbia, ha scritto:

Lurido b*****o!!! Ti becchiamo, perché non sei nemmeno furbo! In quella via ci sono le telecamere, hai abbandonato questi piccini come spazzatura in un sacco vuoto di croccantini ne hai uccisi 5 su 9…una con fratture ovunque facendola morire di dolore…ora preparati perché il male ti tornerà Indietro con gli interessi….cercheremo di salvarli ma tu preparati a pagare il male che hai fatto perché questa volta ti troveremo….per fortuna degli angeli li hanno sentiti e recuperati subito zona Lavoria!!!!

Dopo il post della volontaria, è morto un altro cucciolo e ora sono solo in tre a lottare per rimanere aggrappati alla vita.

Le indagini sull’abbandono dei nove cuccioli

Le forze dell’ordine stanno indagando e visionando le telecamere della zona, nel tentativo di rintracciare l’autore o gli autori del crudele gesto.

La persona che li ha trovati nel cassonetto si è già fatta avanti per adottare uno dei tre fratellini. Non appena i cuccioli recupereranno le forze e saranno abbastanza grandi per una casa, il salvatore potrà aprire le porte del suo cuore e della sua casa ad uno dei cagnolini. Gli altri due troveranno una casa in cui crescere ed essere felici.

La crudeltà dell’essere umano non ha alcun limite. In molti stanno sperando che il responsabile venga trovato e che il suo gesto codardo non rimanga impunito.