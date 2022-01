Gli animali sono spesso e volentieri in grado di dare agli umani delle splendide lezioni di vita. Come nel caso di questi due cagnolini, immortalati in uno dei momenti più dolci che vedrete oggi. La loro amicizia, come si vede nel video, è stata in grado di superare qualsiasi ostacolo. Anche se questo ostacolo era troppo alto e di ferro attuto.

L’amicizia è uno dei valori più importanti nella vita degli umani. Ma lo stesso discorso vale, spesso e volentieri, anche per i cani. Quanti fratelli canini che vivono insieme passano le intere giornate attaccati l’uno all’altro senza mai separarsi? Tantissimi. Ma alcuni sono inseparabili anche se non vivono proprio nella stessa casa.

Il video diventato virale sul web che vi mostriamo oggi è di una dolcezza unica. A registrarlo è stata Edith Govea, una donna di San Luis Potosí, in Messico, che un giorno si è ritrovata ad essere spettatrice di una scena meravigliosa.

Lei era uscita per delle commissioni e stava camminando per le strade del suo quartiere, quando la sua attenzione è stata attirata da un tenero cagnolino bianco che se ne andava in giro da solo.

La donna conosceva già quel cucciolo, visto che era solito uscire da solo per delle passeggiate. Ma quella volta, mentre camminava, il cagnolino si era fermato davanti ad un cancello e non sembrava avere la minima intenzione di andarsene via. Era come se stesse aspettando qualcosa o qualcuno.

L’amicizia tra due cagnolini vicini di casa

Mentre il cucciolo bianco teneva il muso all’insù verso quel cancello, all’improvviso è arrivato un pastore tedesco dall’interno a salutarlo.

Il cagnolino bianco, più piccolo dell’altro, si è alzato in piedi e cercava in tutti i modi di raggiungere il suo amico. Allo stesso tempo, il pastore tedesco allungava le sue zampe in cerca del tanto atteso abbraccio.

Alla fine, non solo l’abbraccio c’è stato, ma il pastore tedesco ha tirato il cucciolo bianco fino a portarlo dentro al suo recinto.

I due cagnolini forse si erano conosciuti durante una solita passeggiata del cucciolo bianco e, da allora, nessuno dei due è riuscito a fare a meno dell’altro. Una scena davvero emozionante che ha divertito migliaia di persone di ogni parte del mondo.