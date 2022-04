Come si chiama la condizione di cui soffre?

Fanny è un cane davvero molto adorabile: è socievole, ama stare con tutti, adora giocare e nutre un sentimento davvero profondo per la sua famiglia che si prende cura di lei ogni giorno. Le sue condizioni di salute, tuttavia, sono molto particolari. La cucciola soffre di vitiligine e la sua pelliccia diventa a chiazze bianche.

I proprietari di Fanny hanno deciso di raccontare tutta la sua storia su Facebook. Da qualche tempo le è stata diagnosticata la vitiligine, una malattia che colpisce le persone, ma anche cani e gatti, con segni evidenti sulla loro pelliccia.

È normale che la pelliccia diventi bianca a causa dell’età, come avviene per i capelli delle persone. Ma ci sono animali domestici che invece cambiano colore del mantello a causa della malattia, conosciuta anche tra gli umani come vitiligine.

Fanny è un cane di grande taglia, un bellissimo esemplare di Bovaro del Bernese di 8 anni. Un tempo la pelliccia nera era punteggiata di chiazze marroni, mentre ora sono comparse anche macchie bianca.

La malattia non è comune tra gli animali, ma non è una rarità. Esistono altri casi come lei: ci sono storie di Labrador neri con pelliccia modificata a causa della patologia (le storie di Rowdy o Blaze).

Cucciola con infezione alla pelle: soffre di vitiligine

Fanny ha iniziato il suo processo di depigmentazione all’età di quattro anni. La pelliccia nera iniziò a diventare bianca candida come la neve. I medici sottolineano che anche se il colore del manto cambia, la sua vita non è in pericolo.

Fanny adora giocare, correre, ama fare amicizia con i cani e con le persone, si diverte a fare lunghe passeggiate con i suoi migliori amici umani. Sui social è diventata una star, molto popolare: gli utenti non credono ai loro occhi quando i proprietari mostrano i suoi “cambi di look” repentini.