Labrador finge di svenire durante il taglio delle unghie, la scena epica in un video

Date subito un Oscar a questo cane, perché se lo merita e deve essere suo, altro che Leonardo Di Caprio. Questo video vi farà sicuramente sorridere perché è semplicemente incredibile. Il cane di razza Labrador finge di svenire quando la sua miglior amica umana inizia a fargli la manicure: si vede che proprio non sopporta il momento del taglio delle unghie.

Foto Pixabay

Tagliare le unghie è fondamentale. Lo è per gli esseri umani, ma lo è anche per i cani, che però nella maggior parte dei casi non amano questo momento di toelettatura. Alcuni proprietari sono costretti a rivolgersi ai veterinari o a professionisti, perché non riescono proprio a tenere fermi i loro pets.

Cani come il protagonista di questa storia, il cui video, condiviso dalla sua mamma umana su Instagram e su TikTok, ha in breve fatto il giro del mondo. Jack il Labrador non ne vuole sapere di farsi tagliare le unghie. E per questo fa finta di svenire dal dolore.

Aashin Khosla è la sua mamma umana, che ha deciso di condividere con gli utenti della rete il momento esilarante in cui il suo cane, un bellissimo Labrador, sviene mentre lei semplicemente si accinge a tagliarli le unghie.

La reazione del cane è incredibile. Come un attore consumato, ecco che Jack pian piano scivola giù sulle zampe, arrivando a svenire sul pavimento e mettendosi poi a guardare la sua mamma umana con occhi che implorano compassione.

Il video del Labrador che finge di svenire per il taglio delle unghie fa il giro del mondo

Da quando ha pubblicato il video, la sua proprietaria non può credere al successo che ha ottenuto. Migliaia di Mi piace su Instagram e su TikTok, con commenti che chiedono a gran voce che sia dato un premio Oscar a quel cucciolotto.