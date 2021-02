Cucciola di rottweiler allatta i piccoli che hanno perso la mamma ma non si tratta di cagnolini (VIDEO)

Rottweiler allatta i maialini che purtroppo hanno perso la mamma. Questi piccoletti sono rimasti orfani appena venuti al mondo, perché chi doveva prendersi cura di loro purtroppo ha perso la vita proprio nel momento del parto. Eppure hanno subito trovato qualcuno che potesse dar loro una mano a credere, dando tutto l’amore del mondo.

Pantera è una dolcissima cagnolina di razza Rottweiler che ha deciso di prendersi carico di alcuni maialini che erano rimasti da soli dopo la morte della mamma. La proprietaria è rimasta senza parole quando ha visto Pantera allattare gli otto maialini.

Angelina Carvalho Barbosa Moreira è la mamma umana di 34 anni di Pantera, che non poteva credere ai suoi occhi. Vivono insieme nella zona rurale di Faina, un comune del Brasile nello Stato del Goiás, parte della mesoregione del Noroeste Goiano e della microregione di Rio Vermelho.

Angelina, che aveva partorito pochi giorni prima di incontrare quei maialini, ha preso l’iniziativa di prendersi cura di quei poveri orfani. Li ha accolti come se fossero i suoi cuccioli e ha dato loro del latte per nutrirli e farli crescere.

Queste le parole della donna.

La dottoressa veterinaria Lorraine Oliveira Marais Prieto ha spiegato che questo atteggiamento è molto comune tra gli animali. L’istinto materno è davvero molto forte nelle mamme del regno animale, come del resto abbiamo spesso letto.

Succede spesso tra cani e gatti perché sono animali domestici più comuni. In questi casi, consigliamo solo che è necessario tenere d’occhio se questo latte è sufficiente o se non sarà necessario integrare questo alimento, ma non c’è nessun danno per il bambino o per la madre.