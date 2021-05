La dieta vegana non è adatta per i cani

Cuccioli alimentati con dieta vegana, no grazie. I cani sono carnivori e la loro alimentazione deve essere equilibrata e sana, comprendendo tutti quegli alimenti che servono loro per crescere. Solo il medico veterinario può stabilire cosa possono e cosa non possono mangiare. Altrimenti rischiano di versare in condizioni di salute gravi, come è accaduto ai protagonisti di questa storia.

Gli ispettori della RSPCA sono intervenuti per controllare, su segnalazione telefonica, una coppia del Queensland, in Australia, che aveva due cuccioli. I vicini di casa erano preoccupati perché erano sempre deboli, magri, stanchi e sembravano disorientati.

Dopo una prima ispezione a casa di James McKenzie e Megan Price, gli agenti li hanno trovati in condizioni gravissime. Erano malnutriti, perché i proprietari avevano deciso che anche i loro cani dovessero seguire una dieta vegana. Ovviamente non adatta a loro.

I due cuccioli di razza Bull arab non avevano le forze per fare nulla. Eppure i cani come loro sono molto energici: i due piccolini non riuscivano nemmeno a camminare. Roo aveva persino una zampa ferita: secondo i proprietari si era fatto male saltando dal divano.

Eppure non l’avevano mai portato dal veterinario, facendogli un gesso casalingo che gli ha provocato vesciche a livello addominale. Il cane soffriva molto. E Anche Ula, la sorellina, era molto debole. I livelli di malnutrizione erano allarmanti.

I proprietario dei cuccioli alimentati con dieta vegana non potranno più avere cani

I proprietari hanno ammesso che i cani mangiavano vegano come loro. Sostenendo che amavano gli animali e per quello avevano preso la decisione per i cuccioli.

La coppia, che ha anche mentito agli agenti, ha perso la custodia dei cani: Ula ha già una nuova casa, mentre Roo purtroppo ha perso la vita. I giudici hanno multato la coppia per 9mila dollari. E hanno vietato loro di avere altri animali domestici.