Il video del cane che abbraccia la donna che lo ha portato in salvo è il più adorabile che vedrai in tutta la giornata. Perché dimostra la gratitudine che gli animali sono in grado di dimostrare per chi si prende cura di loro. E in questo caso per chi gli ha salvato la vita. Una dimostrazione di affetto che vale più di mille parole.

Fonte Pixabay

Lu e Cláudio lavorano ogni giorno per aiutare gli animali in difficoltà che vivono nella città di Balneário Camboriú, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione della Vale do Itajaí e della microregione di Itajaí.

Recentemente la donna ha pubblicato su Instagram un video che scalda il cuore, per la tenerezza di queste immagini. Un angelo che si prende cura di un altro angelo. Lu che si prende cura del cucciolo Pedro Otávio, soprannominato affettuosamente Tavinho. E lui si prende cura di lei.

Quando Lu ha trovato Tavinho era in condizioni di salute terribili, in stato deplorevole, completamente sporco, pieno di pulci, di zecche. E soffriva anche di malnutrizione. La donna ama gli animali e non poteva credere di trovare una creatura in quelle condizioni.

Ovviamente è subito intervenuta, per curare non solo le ferite del corpo, ma anche quelle della sua anima. Lo ha prima fatto castrare e sterilizzare e poi ha iniziato a prendersi cura di lui per permettergli di vivere una nuova vita.

Cane abbraccia la donna che lo ha salvato e gli ha anche trovato una nuova famiglia

Lu non solo lo ha salvato dalla strada e curato, ma gli ha anche trovato in fretta la sua nuova casa per sempre. Il cucciolo, infatti, è stato adottato da Bruna e Gustavo, una coppia che vive a San Paolo.

Il video in cui il cane ringrazia chi l’ha salvato ha ottenuto migliaia di reazioni, migliaia di share e anche migliaia di commenti. Tutti sono rimasti senza parole.