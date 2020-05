Cuccioli appena nati abbandonati e in cerca di una mamma Cuccioli cercano una nuova mamma: i poveri piccini sono stati abbandonati appena nati

Questa è la storia di poveri cuccioli che sono stati abbandonati appena nati. Messi in una scatola e lasciati da soli, senza speranza di poter sopravvivere senza una mamma che si prendesse cura di loro in modo amorevole. Per fortuna, qualcuno li ha salvati.

I cuccioli sono stati abbandonati da soli su una spiaggia senza la loro mamma. Erano così piccoli che ancora non avevano nemmeno aperto gli occhi. Un giovane soccorritori li ha trovati e li ha portati in salvo: sapeva che avevano subito bisogno di un’altra mamma che li allattasse e si prendesse cura di loro.

I cuccioli sono stati trovati in una scatola e piangevano in maniera disperata: non si sa da quanto tempo erano lì da soli, ma sappiamo solo che non sarebbero sopravvissuti ancora a lungo senza qualcuno che si prendesse cura di loro e senza il latte materno. Chi può commettere un atto così crudele già sapendo quale sarebbe stata la loro fine?

I soccorritori li hanno subito portati in un rifugio e in breve tempo hanno trovato una mamma che si prendesse cura di loro: per fortuna non ci sono stati problemi e i piccoli sono stati accolti come membri della stessa cucciolata. Purtroppo, però, nonostante gli sforzi alcuni di loro non ce l’hanno fatta: la nuova mamma ha anche cercato di rianimarli, senza successo.

Alcuni cuccioli, infatti, hanno pian piano perso le forse, spegnendosi lentamente, nonostante la mamma adottiva cercasse di salvarli, senza riuscire però nell’intento.

I cuccioli che sono riusciti a sopravvivere sono stati allevati da due mamme e sono riusciti a crescere forti e sani, pronti per essere adottati definitivamente.

Per fortuna questi cuccioli ce l’hanno fatta. Ma chissà quanti ne vengono abbandonati in strada e non hanno la fortuna di incontrare persone di buon cuore che si possano prendere cura di loro.