Cuccioli appena nati gettati nell’immondizia piangevano disperati per chiedere aiuto (VIDEO)

Sui social network spesso ci imbattiamo in post che non vorremmo mai vedere. Come quello condiviso da una volontaria che ogni giorno si occupa di prendersi cura di poveri animali soli, che qualche anima crudele abbandona a destini inenarrabili. Come questi poveri cuccioli appena nati abbandonati tra i rifiuti, che per fortuna sono stati messi in salvo.

Un video condiviso sul profilo Facebook di Maria Giammona, che si occupa ogni giorno di garantire il benessere a tanti animali, ha fatto inorridire la rete. Perché nelle immagini si vedono dei poveri cuccioli lasciati morire tra i rifiuti, in condizioni davvero pietose.

Le immagini ci arrivano da Catania dove, secondo quanto si può leggere nei commenti dei post, una donna avrebbe trovato dei cagnolini lasciati morire. È proprio il caso di dirlo: erano stati condannati. La donna ha registrato un video mentre portava in salvo quelle creature innocenti.

La donna che ha salvato i cuccioli si è rivolta alla volontaria, che lavora anche in una clinica veterinaria, che subito ha preso a cuore il destino di quei cagnolini. Per fortuna erano tutti vivi, ma avevano bisogno costante di aiuto e supporto. E Maria Giammona non si è certo tirata indietro.

Dopo aver condiviso il video del salvataggio dei cuccioli, la volontaria ha promesso aggiornamenti sulle condizioni di salute di quei piccoli. News che non sono tardate ad arrivare, per tranquillizzare tutti che i piccini avevano superato la prima notte. Anche se non è stato facile prendersi cura di quei quattro cucciolotti bisognosi di tutto.

Cuccioli abbandonati tra i rifiuti: chi può aver compiuto un atto del genere?

Se lo chiedono tutti coloro che si imbattono nel post di Maria, che da fine gennaio si occupa della salute e del benessere di questi cuccioli.

Se volete dare una mano, contattatela su Facebook: sperando che possano crescere presto forti e sani con l’aiuto di tutti, per trovare una casa per sempre con una famiglia amorevole che possa prendersi cura di loro.