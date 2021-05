Cuccioli damigelle d’onore al matrimonio dei giovani sposi

Cuccioli come damigelle d’onore al matrimonio dei giovani sposi allestito nel giardino di casa? Che bellissimo gesto d’amore nei confronti dei cani che condividono con i loro proprietari non solo la casa, ma la stessa vita. Dovevano esserci anche loro in questo giorno così importante. Ma non come semplici comparse. Come protagonisti veri e propri.

Autumn e Christian Miller dovevano sposarsi a marzo dell’anno scorso. Poi però hanno dovuto rimandare tutto a causa della pandemia da Covid-19. La coppia che vive a Cincinnati, nell’Ohio, negli Stati Uniti d’America era disperata.

Dopo qualche tempo, con la pandemia che non sembrava voler dar tregua a chi voleva sposarsi, Autumn e Christian Miller hanno deciso che non era più tempo di rimandare le nozze. E insieme ai cani Sasha e Oreo hanno suggellato a casa i voti nuziali.

La coppia ha invitato amici e parenti a distanza, indossando la mascherina davanti a chi celebrava le nozze. Sasha e Oreo erano presenti con abiti coordinati. Autum Miller ha accontato a The Dodo:

Il 20 aprile è il nostro anniversario, quindi abbiamo deciso di sposarci quel giorno e trasmettere il matrimonio. Dovevo avere due damigelle e un testimone. Eravamo a PetSmart e ho visto i vestiti; e sapevo che dovevano avere i vestiti.

Cuccioli damigelle d’onore, la storia più bella che leggerai oggi

Invece di aver un matrimonio con 80 ospiti, la coppia ha messo in piedi una cerimonia intima nel cortile di casa decorato con luci e fiori colorati. E hanno trasmesso tutto sui social network.

A condure la cerimonia il fratello dello sposo. I cuccioli hanno fatto da damigelle e testimoni. I cani sapevano di aver partecipato a qualcosa di speciale e si sono comportati benissimo.