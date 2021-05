Volontari salvano la vita a 25 cani: erano chiusi in un allevamento di carne. Il video è diventato virale

Pochi giorni fa, i volontari della Humane Society hanno pubblicato una clip, che è diventata virale sul web. Hanno salvato la vita a 25 cani, che erano in un allevamento di carne e che stavano per morire. Per fortuna il tutto ora si è concluso nel migliore dei modi e oggi si stanno riprendendo.

CREDIT: HUMANE SOCIETY

Nei paesi dell’Asia ci sono ancora delle persone che vogliono mangiare la carne di questi poveri animali. Di conseguenza, negli ultimi anni sono nate alcune associazione che stanno cercando di combattere questo fenomeno.

Tra questi ci sono anche i ragazzi della Humane Society. Questi volontari dal cuore enorme, sono sempre in prima linea quando si tratta di aiutare quei poveri cani in difficoltà e che stanno per perdere la vita.

In questo episodio, avvenuto in Corea del Nord, sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un contadino locale. Quell’uomo aveva notato alcuni strani movimenti in un magazzino.

CREDIT: HUMANE SOCIETY

Ha chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti dopo esser entrati, hanno deciso di chiamare i volontari, per mettere in salvo tutti quei poveri cuccioli.

Erano chiusi in alcune gabbie e si vedeva che nella loro vita non avevano mai ricevuto amore ed affetto. Erano molto spaventati dagli esseri umani, probabilmente a causa delle crudeltà che avevano subito.

Il salvataggio dei 25 cani nell’allevamento

CREDIT: HUMANE SOCIETY

I ragazzi li hanno portati nel loro rifugio. Tuttavia, sapevano che riuscire ad aiutarli sarebbe stato un lavoro molto più difficile del previsto. Purtroppo per i traumi che hanno vissuto, non si volevano far toccare da nessuno.

Per fortuna, grazie alla pazienza ed alla gentilezza di queste persone, sono arrivati i miglioramenti che tutti speravano. Adesso alcuni di loro hanno anche iniziato ad aprirsi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I volontari sono sicuri che troveranno delle famiglie amorevoli per tutti questi cuccioli. Nonostante il loro triste passato, anche loro meritano una seconda possibilità di vita!