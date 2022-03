I cani di razza Husky salvano il fratello peloso, mentre il proprietario cerca di curarlo. L’uomo vive con diversi cuccioli della stessa razza. Uno di loro evidentemente è malato e deve dargli delle medicine. Ma sappiamo quanto gli animali siano restii a prendere i farmaci. Per questo motivo gli altri Husky si alleano per fare in modo che non debba mandare giù quel boccone amaro.

Fonte foto da video su TikTok di @dayvi33

A giugno scorso su TikTok un utente ha deciso di condividere un video diventato virale, che dimostra come l’unione faccia davvero la forza. Nella pubblicazione tre cani di razza Husky Siberiani si uniscono per impedire al proprietario di dare le medicine al quarto membro della famiglia.

Gli Husky adorano vivere in famiglia, in compagnia di altre persone, ma anche di altri animali. Fanno sempre gruppo, si amano alla follia, adorano giocare con tutti. Ma ogni tanto tirano degli scherzi davvero poco simpatici ai loro proprietari.

L’uomo è intento a occuparsi del quarto cane del gruppo, cercando di dargli le medicine, quando all’improvviso il trio gli salta addosso. Ovviamente per fargli le coccole, per giocare con lui, per leccargli la faccia. Ma anche per distrarlo dal suo compito.

Intanto anche l’Husky che deve ricevere le medicine si unisce agli altri tre, cercando addirittura di rubare la siringa che il proprietario tiene in mano. Nonostante questo attacco contemporaneo e ben concertato, però, l’uomo riesce a svolgere il suo compito.

Fonte foto da video su TikTok di @dayvi33

Husky salvano il fratello, ma l’uomo riesce a compiere il suo compito

L’uomo riesce a dare il farmaco contenuto nella siringa al cane giusto. Anche se fa delle facce davvero esilaranti.

Fonte foto da video su TikTok di @dayvi33

Il video è diventato in breve tempo virale, ottenendo milioni di visualizzazioni, migliaia di Mi piace e migliaia di commenti.