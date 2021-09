Questi cuccioli di Pit Bull scomparsi da casa non sapevano proprio come ritornare nelle loro cucce. Mentre i proprietari erano letteralmente disperati perché non sapevano che fine avessero fatto. E se fossero in buone condizioni di salute. Per fortuna i cani non si sono persi d’animo e anno fatto irruzione in un’auto della polizia per ritrovare la loro famiglia.

Quando qualcuno si trova in difficoltà a chi si rivolge? Ovviamente alla polizia. Ed è quello che ha fatto questa coppia di fratelli a quattrozampe che si è persa in una delle strade principali tedesche. Hanno trovato un’auto di pattuglia per strada intervenuta per un piccolo incidente e hanno deciso di salire a bordo.

I due Pit Bull h anno deciso di fare tutto quello che era in loro potere per attirare l’attenzione degli agenti. Arrivando anche a sdraiarsi sulla schiena e a mostrare la pancia, per tranquillizzare sul fatto che non erano aggressivi. Ma erano solo bisognosi di aiuto.

I poliziotti erano però impegnati in altre faccende e non hanno subito recepito il messaggio. Quindi i cani sono stati costretti a prendere misure più drastiche, salendo senza permesso sull’auto di pattuglia. L’hanno praticamente sequestrata.

I poliziotti adesso non potevano più ignorarli. Erano piacevolmente sorpresi e felici di avere una compagnia così amichevole. Gli agenti li hanno portati presso un rifugio per poter ritrovare i loro proprietari, leggendo il microchip che i padroni avevano inserito sottopelle.

Cuccioli di Pit Bull scomparsi: il ritorno a casa

I due cani non si sono mai separati. Sono sempre stati insieme, così da salvarsi insieme. E sono stati molto intelligenti e a non separarsi e a chiedere aiuto proprio ai poliziotti incontrati in strada.

Fortunatamente per i fratelli la permanenza al canile è stata breve. I proprietari sono prontamente arrivati per riportarli a casa. E un po’ imbarazzati per il comportamento dei loro cuccioli.