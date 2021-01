Cuccioli portati via: la mamma si dispera e una soldatessa cerca di consolarla. Pochi mesi dopo la donna è costretta a tornare nel suo paese e non gli fanno portare con se la cagnolina. Cosa ha fatto

La mamma si dispera per i cuccioli che le hanno portato via

Come sopportare il dolore dei propri cuccioli portati via all’improvviso e senza capirne il motivo? Questa cagnolina che da poco è diventata mamma si dispera, perché non sa proprio come farà senza i suoi piccoli angioletti. Nel dolore, per fortuna, incontra un angelo custode che l’aiuta ad affrontare questa grave perdita.

Fonte Pixabay

A raccontare la storia al mondo Tiann, un sergente americano che si trovava in missione in Medio Oriente. Un giorno si è imbattuta in un cane che sembrava davvero molto triste e molto solo. Non si è voltata dall’altra parte e ha deciso di aiutarla.

La cagnolina vagava da sola per le strade, per cercare i suoi cuccioli che probabilmente qualcuno le aveva portato via molto tempo prima. Forse li avevano rubati o forse erano morti, non potremo mai saperlo. Tiann ha deciso di darle una mano, abbracciandola e stringendola forte tra le sue braccia.

Da allora il sergente ha creato un legame davvero molto forte con Millie, questo il nome che ha dato alla dolce cagnolina. Tiann non avrebbe soggiornato in Medio Oriente per sempre e quando l’hanno richiamata negli Stati Uniti ecco emergere un problema enorme.

Come portare Milie insieme a lei per non lasciarla mai più sola? Tiann ha dovuto lasciare la sua cagnolina lì, in un paese dove riservano trattamenti crudeli agli animali di strada. Ma ha chiesto aiuto a un’associazione, per poter esaudire il suo grande sogno.

Il lieto fine per la mamma dei cuccioli portati via chissà quando

Il sergente ha chiesto aiuto ai volontari di Guardians of Rescue per portare Millie in America, perché lasciarla lì sarebbe stata una condanna a morte che Tiann non si sarebbe mai perdonata.

I volontari stanno facendo tutto il possibile, ma hanno bisogno di fondi e hanno avviato una raccolta fondi per aiutare Millie e Tiann.

Ce la faranno ad avere il loro lieto fine?