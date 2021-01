La storia a lieto fine di un dolcissimo cagnolone: “Si è trovato al posto giusto, nel momento giusto”

I protagonisti di questa storia sono una coppia ed un cagnolino di 4 anni chiamato George Clooney. Era una sera come un’altra quando alla casa dei due giovani suonò il campanello della porta. Quando Dino è andato ad aprire, ha trovato davanti a se il vicino di casa che lo ha attirato fuori, perché nel proprio cortile era comparso dal nulla un povero cane in difficoltà.

Il povero vicino, non sapendo cosa fare, si era recato nella casa affianco, poiché sapeva che la ragazza di Dino è una veterinaria.

Quando Dino e la sua ragazza sono arrivati a casa del vicino, hanno trovato davanti a loro una scena molto triste. Questo cucciolone di circa 4 anni tremava per il freddo ed era così magro che era possibile contare tutte le sue ossa. Il dolce cuore della giovane coppia non poteva rimanere indifferente, così i due giovani l’hanno preso e portato a casa loro.

Per prima cosa hanno contattato il controllo animali per verificare se appartenesse a qualcuno e, nel frattempo, hanno cercato di rassicurarlo e rifocillarlo un po’. Nella settimana successiva, nella quale nessuno ha reclamato il cagnolone, era già scattato qualcosa di molto bello nella giovane coppia.

Dino e la sua fidanzata decidono di tenere George Clooney

Badare a lui e vederlo migliorare giorno dopo giorno, conoscerlo sempre più a fondo, ha fatto letteralmente innamorare i due fidanzati del loro nuovo amico a quattro zampe. Dopo averci riflettuto un po’, i due hanno preso la migliore decisione che potessero prendere, quella di adottare ufficialmente il cagnolino.

Dino ha deciso di scattare delle foto e di pubblicare un bel post su Imgur, raccontando tutta la storia del nuovo amico peloso.

George sta imparando le regole e come essere un bravo ragazzo. È difficile arrabbiarsi con quel dolce muso quando non ci ascolta o fa qualcosa di sbagliato. Non è mai stato addestrato, quindi non sapeva come comportarsi. Ora condivide spessi i suoi giocattoli e riporta la palla quando gliela lanciamo. Inoltre ha stretto una bellissima amicizia con i nostri due cani, Gabby Gabs e Pepper Dog.

Siamo molto felici che la triste avventura di George Clooney, nome scelto per la sua bellezza, si sia risolta nel miglior modo possibile. Una casa calda ed accogliente, delle persone che lo amano e curano come meglio non si potrebbe e due nuovi amici a quattro zampe con cui giocare.