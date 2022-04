Sandy Hernandez era disperato: i suoi due Siberian Husky non si trovavano più da nessuna parte. Sembravano spariti nel nulla. Quando i due cuccioli smarriti sono stati ritrovati in canile dal legittimo proprietario, non poteva credere ai suoi occhi. Era così emozionato, perché aveva creduto di averli persi per sempre. E invece erano lì a fargli le feste come al solito, felici di poterlo finalmente riabbracciare.

Sandy Hernandez cercava disperatamente i suoi due cuccioli di Siberian Husky. Non sapeva che nel frattempo erano stati individuati dagli operati del Miami-Dade Animal Services, un rifugio per animali. Li avevano visti per strada e li avevano portati al sicuro.

L’uomo aveva passato tutto il fine settimana a cercarli, ma senza successo. Perché non erano più in strada, ma al sicuro in un rifugio, che li aveva anche già messi in adozione. E un uomo era già interessato a portarli a casa con sé.

La famiglia di Eduardo, insieme al rifugio, ha deciso di fare un servizio fotografico per suggerire quanto sia importante adottare cani che non hanno una casa. E proprio in quel momento è arrivato il vero proprietario, che ha riconosciuto i suoi husky.

Questo è il mio cane, amico! Quello è il mio cane.

Sandy Hernandez ha iniziato a urlare e a correre verso gli animali che, vedendolo, si sono messi subito a piangere dalla gioia. Un lungo abbraccio tra i tre, tutti felici di ritrovarsi finalmente insieme dopo ore d’angoscia.

Cuccioli smarriti ritrovati in canile, la gioia quando è arrivato il proprietario: finalmente erano di nuovo insieme

Ragnar di 3 anni e Kloud di 11 mesi sono tornati a casa con il loro proprietario, che per prima cosa ha installato il microchip per evitare che situazioni come questa possano nuovamente accadere in futuro.

Una bella storia a lieto fine che insegna quanto il microchip sia importante.