Questa è la storia davvero commovente di cuccioli trascurati e malati salvati da persone di buon cuore che non si sono voltate dall’altra parte. Chi, invece, doveva prendersi cura di loro non lo ha mai fatto e ha provocato gravi problemi di salute in queste povere creature. Come stanno adesso?

Il video è stato registrato a Yeongcheon, città della provincia sudcoreana del Nord Gyeongsang. Avvano un proprietariro che però li ha lasciati senza cibo e senza acqua. Le loro condizioni di salute erano davvero pessime e terrificanti.

Secondo quanto hanno potuto capire i volontari che li hanno salvati, in realtà i cuccioli erano tre, ma a quanto pare uno di loro è scomparso insieme alla madre. I cuccioli, rimasti da soli, erano sporchi, pieni di rogna. Uno aveva lo stomaco molto gonfio.

I volontari hanno portato subito i due cuccioli del veterinario per farli visitare e curare. La pelle era piena di parassiti. Avevano bronchite, polmonite, problemi intestinali ed è stato difficile capire perché uno dei due cuccioli aveva lo stomaco gonfio.

Non avevano energie e avevano subito bisogno di aiuto e di supporto. Ma avevano voglia di sopravvivere e hanno subito cominciato a scodinzolare alle persone che si stavano prendendo cura di loro con così tanto amore.

I medici hanno anche realizzato dei vestitini con dei calzini, perché non c’erano abiti così piccoli per tenere al caldo. Per fortuna i cagnolini hanno subito iniziato a mangiare e a rispondere bene alle cure.

In poco tempo i cagnolino hanno iniziato a giocare tra loro e la pelle è migliorata lentamente. Crescevano forti e sani, con tanta voglia di vivere, anche se uno di loro aveva qualche problema alla zampa anteriore.

In seguito i volontari hanno anche trovato la mamma dei cuccioli e anche il papà.