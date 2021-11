Questa è la storia di un povero cucciolo abbandonato sulle strade di Bangkok, capitale della Thailandia. Il cagnolino chiedeva che qualcuno potesse dargli una mano e aspettava l’aiuto di persone di buon cuore che lo portassero via da quella vita non dignitosa e sicuramente dura da vivere. E il suo appello è stato accolto finalmente da un angelo custode.

Lika è una donna che ama gli animali. Gestisce il canale YouTube Lika Loves Animals, dedicato ai suoi incredibili salvataggi di animali in difficoltà in strada. L’anno scorso insieme a un suo parente ha tratto in salvo un cucciolo lasciato a morire in strada per dargli una vita migliore.

La donna ha detto che non riuscirà mai a dimenticare quel giorno. Un suo famigliare stava camminando per strada quando ha trovato una scatola con la scritta: “Per favore, aiutatemi“. Sapeva cosa avrebbe trovato dentro: lì c’era un bellissimo cucciolo bianco abbandonato.

Quest’uomo ha portato subito a casa il cucciolo malato e sporco e con Lika lo hanno per prima cosa pulito, per poi dargli da mangiare e da bere. Ha finito tutto molto velocemente: chissà da quanto tempo non toccava cibo e acqua.

Dopo mangiato ha dormito molto nel letto caldo e confortevole allestito in una scatola di scarpe con una coperta. Lika lo ha coccolato e gli ha fatto provare amore prima di addormentarsi. Tranquillo e al sicuro per la prima volta.

Cucciolo abbandonato aspetta l’aiuto di qualcuno. E finalmente lo riceve

Oggi la sua vita è cambiata. Il cucciolo sta meglio, anche se ha ancora dei traumi per quello che ha vissuto. Ma ha una famiglia che si prende cura di lui e che lo ha accolto in una casa per sempre amorevole.

Sicuramente una bellissima storia che speriamo possa diventare virale per generare lo stesso spirito generoso anche in altre persone. Per salvare più animali in difficoltà possibili.