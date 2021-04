Questa è la storia di Jerry, un povero cucciolo abbandonato dalla coppia adottiva che lo aveva salvato dal rifugio. E che lo ha riportato indietro quando le cose hanno iniziato ad andare male. La coppia, infatti, ha deciso di separarsi e nessuno dei due si è più voluto prendere cura di lui. Chi potrà ora accoglierlo nella sua casa?

Jerry è un cane meticcio di soli 2 anni. Ed è di nuovo alla ricerca della sua famiglia per sempre. In realtà ne aveva già trovata una in precedenza: una coppia che vive in Val di Susa, in provincia di Torino, aveva promesso di prendersi cura di lui per sempre.

Ma l’amore tra il suo nuovo papà umano e la sua nuova mamma umana è finito. I due decidono di separarsi. Jerry rimane a casa di lui, nel retro dell’abitazione: non può prendersi cura del cane troppo vivace, troppo giocherellone e troppo affettuoso, a suo dire. La donna non ne vuole sapere. E così per lui inizia il calvario.

La coppia porta Jerry all’associazione Non solo cuccioli, grazie a una ragazza che si era resa conto che quel cane viveva in condizioni terribili. Lui aveva dato alla sua famiglia tanto amore incondizionato. Ed è stato tradito nel peggiore dei modi, abbandoanto e lasciato indietro.

In seguito i volontari del canile La Cuccia di Sangano, comune sempre in provincia di Torino, hanno accolto Jerry nella struttura. E ora cercano disperatamente di trovargli una nuova casa. E che questa volta sia davvero per sempre.

Jerry è triste e solo. Ha anche una leggera zoppia, per un incidente in cui è stato cinvolto. È stressato e depresso, per questo Chiara, volontari per Non solo cuccioli, lo ha portato in stallo a casa sua. Ma non può tenerlo.

In casa c’è anche Benny, cane difficile adottato sei anni fa. E ci sono sei gatti con cui il cucciolo non va d’accordo. Jerry ha bisogno di una casa per sempre. Qualcuno lo aiuti. Per informazioni chiamate Eleonora, presidente di Non solo cuccioli, al numero di telefono 334/7731828.