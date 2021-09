Questa è la storia di un povero cucciolo abbandonato dalla sua famiglia, che aveva promesso di prendersi cura di lui per sempre. Ma alla prima difficoltà ha deciso di lasciarlo indietro. Pare che la sua famiglia umana abbia traslocato all’improvviso, pensando di non portarsi dietro il cane, che è rimasto solo in mezzo a una strada.

Questo cane si chiama Hachi. Viveva in strada dopo aver vissuto a lungo e in modo felice insieme alla sua vecchia famiglia, in Santo Domingo Street, a Città del Messico, nello stato del Messico.

Anche la sua famiglia era felice di vivere con lui. Ma quando ha iniziato a crescere, hanno iniziato a trascurarlo e a non prendersi più cura di lui. Quando poi i membri della famiglia hanno deciso di cambiare casa, hanno decretato che per Hachi non c’era più posto. E così lo hanno lasciato in strada, tradito dai suoi umani.

Hachi ha iniziato a vivere in strada. Era triste, solo, desolato, cercava di sopravvivere come meglio poteva. Era sporco, malnutrito, malato, le sue ossa erano sempre più visibili.

Hachi sperava che prima o poi qualcuno lo avrebbe portato via da quell’incubo. E i suoi desideri sono stati esauditi quando Ivon Arellano lo ha trovato e gli ha offerto una seconda possibilità.

Cucciolo abbandonato dalla famiglia salvato dalla strada

Anche se ho 7 cani in casa, non ho resistito a quello sguardo di Hachi. I suoi occhi gridavano amore e aiuto.

Queste le parole della donna che lo ha portato a casa sua, salvandogli la vita e garantendogli un’incredibile rinascita.

Ivon lo ha accolto come uno del suo clan, dopo aver tentato di rintracciare la sua famiglia senza successo. Hachi adesso ha due anni e ha già conquistato la sua nuova famiglia.

È un cagnolino molto coccoloso, calmo e obbediente, che va d’accordo meravigliosamente con tutti gli altri a casa. Sono molto soddisfatto di aver contribuito ad evitare che finissi male per strada. Non capisco come ci siano persone capaci di tale disumanità contro un essere che ha creduto in loro.

