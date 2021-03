Cucciolo abbandonato decide di seguire due sconosciuti, dopo che si sono fermati per fargli una carezza: ecco cosa è accaduto quando ha raggiunto la loro casa

Oggi volgiamo raccontarvi la storia di un cucciolo abbandonato e di come una coppia ha cambiato la sua vita. Stoyan e Dessy hanno sempre avuto un profondo amore per gli animali e nelle loro vita, più volte hanno cercato di aiutare un cane o un gatto randagio.

Credit: PawMeow

Un giorno, erano usciti per fare la spesa, quando si sono imbattuti in un povero cucciolo abbandonato. Non riuscendo a rimanere indifferenti, i due si sono fermati e dopo avergli dato qualcosa da mangiare, lo hanno salutato con una carezza. Il cagnolino aveva capito che quelle persone gentili volevano aiutarlo, così ha deciso di seguirli.

Stoyan e Dessy hanno camminato fino a casa e, nonostante fosse abbastanza lontano, il cucciolo abbandonato ha continuato a camminare dietro di loro.

Una volta raggiunta l’abitazione, Dessy ha aperto la porta ed ha invitato il piccoletto ad entrare. Ma l’animale si è mostrato confuso. Si è fermato sulla porta ed ha iniziato a guardarsi intorno: era davvero sicuro entrare in quella casa?

Credit: PawMeow

Scodinzolava e mi guardava. Era abituato a persone che gli sbattevano la porta in faccia, non di certo a persone che lo invitavano ad entrare in casa. E non sapeva se fidarsi, visto le tante volte in cui lo avevano tradito.

Mi sono inginocchiata e l’ho accarezzato. Poi gli ho detto dolcemente che poteva entrare. Faceva un passo avanti e due indietro. Dopo vari tentativi, alla fine si è convinto ad entrare.

La nuova vita del cucciolo abbandonato

Tutto è cambiato dal momento in cui quel cucciolo abbandonato ha varcato la soglia di quelle persone meravigliose. Dopo avergli mostrato l’amorevole casa, Dessy si è occupata di nutrirlo e poi di fargli un bel bagno caldo.

Credit: PawMeow