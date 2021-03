Il cagnolino ha iniziato a stare male dal toelettatore e la sua padrona ha avuto un attacco di panico: “Stavano male entrambi e io ero lì e non sapevo cosa fare”

Quello che era iniziato come un normalissimo giorno dal toelettatore, stava per trasformarsi in una vera e propria tragedia, per una donna di nome Allison Gonzales e per il suo cane Buddy. Allison ha adottato l’anziano cucciolo, che oggi ha circa vent’anni, quando era soltanto in prima media.

Credit: Week.com

Da allora, Buddy è sempre rimasto al suo fianco, aiutandola con i suoi problemi di ansia e attacchi di panico.

Quel giorno, la donna aveva deciso di portare il cucciolo al negozio di toelettatura. Tutto stava procedendo normalmente, come ogni altra volta che erano andati. Poi all’improvviso, la toelettatrice si è reso conto che Buddy aveva uno strano comportamento.

Il cucciolo mostrava segni di malessere e quando Allison se ne è resa conto, ha iniziato ad avere un attacco di panico.

Nichole, questo il nome della toelettatrice, si è ritrovata a dover aiutare sia la mamma umana che il cane.

Credit: Week.com

Ero spaventata. Tenevo la mano alla donna e continuavo a ripeterle: sono proprio qui, al tuo fianco. Un altro dipendente è venuto in mio aiuto. Nel giro di pochi minuti, anche il direttore del negozio si è precipitato da noi e si è offerto di portare Buddy dal veterinario e di pagare anche il conto.

La gentilezza dei dipendenti nei confronti di Allison e Buddy

Allison e il suo anziano cagnolino Buddy sono stati aiutati e soccorsi da tutte le persone presenti all’interno negozio di toelettatura. La donna non riusciva a credere a così tanta gentilezza, mai nessuno si era mai preso cura di lei al di fuori del suo amico a quattro zampe.

Fortunatamente, dopo la visita veterinaria le condizioni del cagnolino non sono risultate compromesse. Purtroppo Buddy ha 20 anni e con l’avanzare dell’età, non sempre è facile per lui affrontare giornate stressanti.

Credit: Week.com

Ogni volta che ripenso a quella giornata, sorrido. È bello vedere che al mondo esistono ancora persone con un cuore così grande. Il proprietario del negozio non solo mi ha accompagnato dal veterinario, ma ha insistito per pagare la visita. Io voglio ringraziare pubblicamente il negozio di toelettatura Petco.

Dopo ti racconto di questa donna, la storia del cagnolino Buddy si è diffusa in tutto il mondo. Migliaia di persone si sono complimentate con il negozio di toelettatura per il meraviglioso gesto.