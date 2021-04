Cucciolo abbandonato depresso entra in una casa per dimenticare il passato

Come si può maltrattare una povera creatura tanto da lasciarle, fin dalla più giovane età, dei traumi impossibili da sanare? Questa è la storia di un povero cucciolo abbandonato e depresso, che entrando nella sua nuova casa spera di poter dimenticare il suo terribile passato. Non hai idea di quello che ha dovuto subire nel corso della sua breve vita.

Fonte Pixabay

Walt è un bellissimo cucciolo di Jack-A-Bee, un mix tra Jack Russell e Beagle,di un anno. Ed è l’esempio lampante di come tutti nella vita abbiamo bisogno di una seconda opportunità. A soli 12 mesi di vita ne ha già viste di cose brutte!

Dopo essere stato salvato dall’organizzazione animalista irlandese, Wicklow Animal Welfare, era in condizioni disperate. Non solo dal punto di vista fisico, ma anche per quello che riguarda la sua salute mentale. Per fortuna una donna, Kelly Fitzsimons, ha deciso di andare subito in suo soccorso.

Quando hanno messo in macchina questo cucciolo letteralmente distrutto e devastato, emotivamente parlando, per raggiungere la sua nuova casa per sempre, il suo sguardo ha raccontato tutto quello che ha dovuto subire. E i traumi lo seguiranno ancora a lungo, purtroppo.

Walt sembrava incredibilmente triste, terrorizzato e svuotato in quel viaggio che in realtà rappresentava la sua salvezza. Adesso aveva finalmente trovato delle persone buone che si sarebbero occupate di lui per sempre.

Cucciolo abbandonato depresso: riuscirà a dimenticare cosa gli hanno fatto in passato?

Il povero Walt non aveva mai sperimentato l’amore e l’affetto. E non aveva mai avuto un posto da chiamare casa. Con grande pazienza, giorno dopo giorno, Kelly ha lavorato al suo fianco per permettergli di rinascere.

Ed ecco che in un video Kelly ha voluto raccontare il miracolo che è avvenuto. Il filmato, pubblicato su TikTok, ha avuto milioni di visualizzazioni. E noi ci uniamo al coro di chi lo ha visto e augura a Walt tanta felicità.