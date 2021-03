Noto Tiktoker attaccato sui social: ecco di chi si tratta

Lui è Leonardo Maini Barbieri, famoso e noto tiktoker che ha conquistato la fiducia degli utenti. Il giovane, infatti, ha colpito il cuore del web per i suoi video in cui condivide momenti di vita da ricco. Sessioni di shopping alternate a colazioni e merende di gran classe, Leonardo Maini Barbieri negli ultimi giorni è stato al centro di alcuni attacchi.

Il noto tiktoker Leonardo Maini Barbieri è molto conosciuto sul web per la sua attiva presenza su TikTok. Originario di Capri, Leonardo è solito condividere sulla sua pagina social i vari momenti della sua vita di alta classe. Con i suoi video è diventato talmente popolare tanto da essere invitato nel salotto di Barbara D’urso.

Infatti, Leonardo Maini Barbieri qualche giorno fa è stato ospite di Pomeriggio 5. Nonostante la popolarità del noto tiktoker, in questi ultimi giorni l’influencer è stato al centro di alcune polemiche. Infatti, la vita di classe del giovane non sembra per niente convincere un altro tiktoker.

L’attacco di Giacomo Attana al noto tiktoker Leonardo Maini Barbieri

Stiamo parlando di Giacomo Attana il quale ha criticato duramente Leonardo Maini Barbieri in questi ultimi giorni. In particolar modo, il tiktoker Giacomo Attana ha accusato il giovane Leonardo di fingere la ricca vita che mostra fiero sui social.

Inoltre, il tiktoker Giacomo Attana ha dato qualche consiglio a Leonardo Maini Barbieri su come simulare meglio la sua vita condivisa sui social. Infatti, secondo il giovane il tiktoker sta simulando una ricchezza inesistente. Dunque, secondo Giacomo, Leonardo Maini Barbieri non è così ricco come sostiene e mostra sui social.

Per il momento, il noto tiktoker Barbieri non sembra aver replicato alle pesanti accuse del suo rivale Giacomo Attana. Aspettiamo, perciò, una replica di Leonardo Maini Barbieri al tiktoker che lo ha accusato di fingere quella ricchezza che normalmente mostra sui social e che sembra piacere molto al popolo del web.