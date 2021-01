Cucciolo abbandonato legato a un palo in aperta campagna. Gli hanno lasciato una scatola come riparo dalla pioggia e dal freddo e una ciotola di pappa

A Caserta una persona di buon cuore ha salvato un cane abbandonato legato a un palo e lasciato da solo, a morire di stenti, in aperta campagna. Non poteva fuggire e chi si è macchiato di questa crudeltà ha fatto in modo di evitare che qualcuno potesse salvarlo. Ma per fortuna un angelo custode è passato proprio di lì per portarlo al sicuro.

Una persona che lavora in canile ha deciso di raccontare la storia di questo dolce cucciolotto abbandonato da una persona senza cuore su Facebook. E da quando è approdata sui social network è stata commentata da molte persone, alcune delle quali si offrono anche per l’adozione.

Il 10 gennaio scorso, questo cagnolino è stato salvato in aperta campagna. Qualcuno lo aveva legato a un palo, lasciandogli giusto una scatola come riparo dalla pioggia e dal freddo. E una ciotola di pappa.

Quando lo hanno trovato aveva paura. E come potrebbe essere diversamente? Provate voi a sopravvivere in quelle condizioni, dopo che la persona che avrebbe dovuto prendersi cura di voi vi ha tradito!

Chi ha raccontato la storia del cagnolino su Facebook non ha usato mezzi termini per descriverne le condizioni. E del resto come dar torto a questo utente? Ancora non riusciamo a capire cosa possa spingere una persona a macchiarsi di un reato tanto infame.

Cane abbandonato legato in campagna: quando si potrà, sarà dato in adozione

Adesso il cane è al sicuro. Di certo ci vorrà un po’ prima ce si possa riprendere da quello che è un vero e proprio trauma. Ma adesso si trova in mani amorevoli che lo aiuteranno.

Buona domenica un cazzo!😡Lhai lasciata sola,legata ad un palo e in aperta campagna….hai messo anche uno scatolo x far… Posted by Rosalia Bagnini on Sunday, January 10, 2021

Dopo la necessaria prassi sanitaria, che comprende vaccini, prelievi, visite, sterilizzazione e impianto del microchip, quando la riterranno pronta, sarà messa in adozione. Sperando che possa presto trovare una casa amorevole per sempre.