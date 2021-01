Dopo 4 anni di rifiuti, finalmente trova casa: guardate la reazione di questo cane quando capisce ciò che sta accadendo

La storia del cane Dreadlock, abbandonato in gravi condizioni e rifiutato per 4 anni da qualsiasi famiglia

Dreadlock è un povero cane di circa 10 anni, che ha trascorso ben 4 anni in un rifugio chiamato The Soi Dog Foundation in Thailandia. È arrivato nella struttura con gravi problemi alla pelle e il pelo così arruffato e sporco, che non riusciva nemmeno a muoversi. Il suo nome infatti significa “rasta“.

Credit: YouTube / SoiDogFoundation

Il personale del rifugio si è preso cura del povero cagnolino, sin dal suo arrivo. Grazie al costante lavoro dei volontari, alle loro cure quotidiane e all’amore che mai aveva provato prima, Dreadlock ha trovato la forza per lottare. Con il tempo, la sua pelle è guarita, così come il suo cuore.

Purtroppo, nonostante fosse tornato in salute, per quattro anni questo dolce cagnolone non è riuscito a trovare una famiglia. Un cane di 10 anni, non è mai la prima scelta di un possibile adottante. Quando una famiglia si reca al rifugio, con l’intento di adottare un animale, cerca sempre un cucciolo e non di certo un cane anziano.

Il lieto fine del cane Dreadlock

Credit: YouTube / SoiDogFoundation

Un giorno, quando ormai tutti avevano perso le speranze, è accaduto qualcosa di meraviglioso.

I ragazzi, negli anni, hanno continuato a pubblicare le sue foto e a raccontare la sua storia sui social. Una storia commovente che alla fine ha raggiunto il cuore di una famiglia degli Stati Uniti!

Guardate la reazione di Dreadlock quando i suoi amici volontari gli hanno detto che finalmente sarebbe andato a casa:

Credit video: Soi Dog Foundation – YouTube

L’anziano cane ha iniziato ad abbaiare felice e saltare avanti e dietro per la gioia. Forse, in quel momento, non ha capito le esatte parole dei soccorritori, ma ha percepito che la sua vita sarebbe cambiata per sempre!

Credit: YouTube / SoiDogFoundation

L’associazione che si è presa cura di lui per tutti quegli anni, è molto famosa in Thailandia. Ogni anno salva un numero incredibile di cani maltrattati e bisognosi e trova loro una casa amorevole in cui trascorrere il resto della vita. Siamo certi che Dreadlock non dimenticherà mai tutto quello che hanno fatto per lui! Auguriamo a questo anziano cucciolone, tanti anni felici e pieni d’amore!