Cucciolo abbandonato legato a una catena in un parco piangeva disperatamente chiedendo aiuto

Per 24 ore ha pianto il cucciolo legato a una catena abbandonato in un parco

Non smetteva di piangere. Chiedeva disperatamente di essere aiutato, salvato e liberato. Provateci voi a resistere in quelle condizioni per un giorno intero. Questa è la storia del salvataggio di un cucciolo legato a una catena in un parco per 24 lunghissime ore. E di come oggi la sua vita sia notevolmente cambiata.

Fonte Pixabay

Questa triste storia ci arriva da un parco pubblico a Toluca, in Messico. Qui un povero pitbull maschio è stato abbandonato da chi doveva prendersi cura di lui. Legato a una catena in un parco pubblico, così non avrebbe potuto scappare o andare in cerca di cibo.

La storia risale a qualche tempo fa, ma fa sempre bene ricordare quanto le persone possano essere crudeli con povere creature innocenti che non hanno assolutamente nessuna colpa. E questo adorabile pitbull marrone ne ha pagato le spese.

Il povero cucciolo ha vissuto legato con una catena al collo per 24 ore. Era legato a una staccionata nel parco e non aveva nessuno che si prendesse cura di lui. Per fortuna qualcuno che passava di lì si è accorto di quella scena straziante.

Il cane ha attirato la loro attenzione tramite un pianto ininterrotto. Ha chiesto che qualcuno potesse andare in suo soccorso. E per fortuna qualcuno ha accolto il suo disperato grido di dolore e di disperazione.

Il salvataggio del cucciolo legato a una catena in un parco

A salvarlo gli agenti della Direzione generale dell’Ambiente di Toluca, che sono intervenuti dopo la denuncia.

Quando sono arrivati al parco, il cane è stato liberato e portato in un canile, dove è stato visitato da un medico.

Fonte YouTube Irineu Kotula

Era in grave stato di malnutrizione, disidratato e malato. Ma ora era al sicuro. E per fortuna prima o poi troverà una famiglia degna del suo amore. Che si prenderà cura di lui per sempre.