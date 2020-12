La mamma dice al suo cucciolo di bulldog francese che il parco per cani è chiuso e “Walter” non è per niente felice (VIDEO)

Il bulldog vuole andare al parco per cani. E non vede l’ora di poter correre e giocare in libertà. Ma quando gli dicono che forse, con tutta probabilità, quel luogo di divertimento potrebbe essere chiuso, ecco che la reazione di Walter, questo il suo nome, è davvero esilarante. Il suo video ha fatto il giro dei social.

Walter Geoffrey il Bulldog francese è diventato famoso dopo che la sua mamma, Amber, che vive con lui ad Austin, in Texas, ha iniziato a pubblicare le sue avventure sui social network.

Il cane è dolce e adorabile. E tutti lo amano. Ma a volte è un po’ permaloso. Se pensa una cosa la dice, senza usare mezzi termini o mezze misure. La diplomazia proprio non gli appartiene.

Un giorno Walter e Amber erano in automobile. Il cane pensava che la sua mamma umana lo stesse portando al parco giochi per cani. Ma la donna, strada facendo, lo ha informato che il parco era stato chiuso.

Walter non ci ha visto più. L’unica cosa che gli importava in quel momento era andare a giocare nel parco giochi per cani da lui preferito. E ci voleva andare proprio in quell’istante e ha fatto tutto quello che poteva per mostrare il suo disappunto.

Bulldog vuole andare al parco: la reazione quando gli dicono che è chiuso

Walter, infatti, alla terribile notizia, ha iniziato a gemere e a ululare tutta la sua disperazione. Sembrava non volersi fermare mai. E il suo tono di voce sembrava davvero molto arrabbiato.

Amber ha cercato di fermarlo ogni tanto per spiegargli la situazione, ma non c’è stato verso.

Alla fine la donna ha ascoltato tutti i suoi capricci. Anche perché non è la prima volta che lo fa e che si comporta così!