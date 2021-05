Trovare una migliore amica umana quando si hanno perso tutte le speranze di avere un tetto sulla testa è una felicità incredibile. Il cucciolo abbandonato è stato salvato in vacanza da una donna che non solo lo ha portato via dalla strada. Ma gli ha dato anche una casa, portandolo via con se. Non è un gesto bellissimo?

Fonte Pixabay

Lucy Clydesdale è un’estetista di 20 anni che si trovava in vacanza in Turchia. Mai si sarebbe aspettata di tornare a casa dal suo viaggio non solo con splendidi ricordi da condividere, ma anche con un cane randagio che si è letteralmente aggrappato a lei.

Alcuni conoscevano quel cane che era abituato a vivere in strada. Lo avevano chiamato Karamel. Quando ha incontrato Lucy in spiaggia non solo l’ha seguita fino all’albergo dove alloggiava. Ma non l’ha più lasciata da quel giorno.

Stavamo tornando a casa dalla spiaggia e molti cani randagi ci hanno seguito in albergo, ma Jessie ci ha seguito nella nostra stanza. La mattina dopo è apparsa in spiaggia e da quel momento non ha lasciato il nostro fianco.

Il cane è andato anche al ristorante, si è seduto a bordo piscina e li ha aspettati e seguiti ovunque. Un altro ospite del Tropicana Beach Hotel ha suggerito a Lucy di adottare il cane e ha parlato di un gruppo di volontari di Facebook chiamato Gumbet Stray Animals, che forse poteva dargli una mano.

Cucciolo abbandonato salvato in vacanza, una seconda opportunità per lui

Un’altra coppia si era innamorata di lei, ma a causa della procedura per trasferirla in Olanda, si era arresa. Lucy era intenzionata a portarla con se nel Regno Unito e molte persone che conoscevano il randagio le hanno dato una mano.

Lucy era determinata a prenderla e ha contattato uno dei volontari di Gumbet Stray Animals e le ha detto come avrebbe dovuto adottare “Jessie”, il suo nome adesso. E per fortuna ce l’ha fatta: presto Lucy potrà riabbracciarla.