Cucciolo randagio con il piatto entra in un ristorante per chiedere cibo

Questa è una bellissima storia che ha lasciato i dipendenti di un locale senza parole, perché mai si sarebbero aspettati di trovarsi di fronte una scena cos’ incredibilmente insolita. Cucciolo randagio con il piatto tenuto ben stretto in bocca entra in un ristorante. Ha fame e chiede gentilmente di poter avere un po’ di cibo da mangiare.

Fonte YouTube MI Amigo del Alma

In alcune zone del mondo i residenti dei quartieri hanno permesso ai cani randagi di diventare cuccioli di comunità. Tutti si impegnano a proteggerli, dar loro da mangiare e anche da bere. Facendo delle collette per le cure mediche.

Ovviamente sono amati da tutti, perché potrebbero non avere una casa a cui tornare. Come il caso del cucciolo che in Thailandia ha commosso tutti quanti: il cane nero con macchie marroni è diventato ufficialmente il cliente speciale di un ristorante della zona.

Ogni giorno va a ordinare il cibo, portando il suo piatto per poter essere servito. In un video pubblicato si vede l’esatto momento in cui il cane entra nel locale, come se fosse ormai di casa lì dentro. E pian piano si avvicina al cuoco, per poter avere da mangiare.

La donna non ha resistito e gli ha dato un po’ di minestra, sorridendo per il fatto davvero incredibile accaduto. In un attimo il cane ha inghiottito il cibo, ha ripreso il suo piatto e ne ha chiesto dell’altro: si vede che era goloso e aveva tanta fame.

Fonte YouTube MI Amigo del Alma

Cucciolo randagio con il piatto in bocca: il video più tenero che vedrai oggi

Secondo l’autore del video, il suo nome è Sri Suk ed è molto popolare nel quartiere. Ha sette anni e grazie alle cure dei residenti sta bene e la sua vita è felice, perché i cani di comunità hanno una grande famiglia.