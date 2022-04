Per fortuna una bella storia a lieto fine

Mai avrebbe immaginato di tornare a vivere una vita degna di questo nome. Ma il cucciolo abbandonato trova casa, una vera casa per sempre. E insieme alla sua famiglia umana trova anche una sorella pelosa, una dolce cagnolina di razza Pitbull, che fin dal primo giorno si è presa cura di lui con amore e dedizione.

Questa è la storia di Fred, abbandonato a se stesso quando era ancora piccolissimo su una strada sterrata di Vitória da Conquista, comune del Brasile nello Stato di Bahia, parte della mesoregione del Centro-Sul Baiano e della microregione di Vitória da Conquista.

Fred era solo, aveva fame, non poteva contare su nessuno. Fino a quando non ha incontrato una persona di buon cuore che ha deciso di portarlo via da tutta quella sofferenza, salvandogli la vita e accogliendolo a casa sua. Quella persona si chiama Joyce Almeida.

In un video diventato presto virale sul canale Instagram di celebritynews, si racconta l’arrivo del cucciolo nella nuova casa, tra bagni caldi, ciotole piene di buon cibo, un bel riposo tranquillo e anche nuove persone e cani da conoscere.

Fred, infatti, dopo aver riposato un po’, ha incontrato Kyara, la sua nuova sorella, una cagnolina di razza Pitbull. È molto più grossa di lui e ha sempre il muso imbronciato, ma da quel giorno Kyara si prende cura del suo fratellino minore Fred.

La pubblicazione ha avuto più di 190.000 Mi piace e circa 550 commenti: tutti sono commossi del lieto fine del povero Fred, che finalmente ha trovato la sua casa per sempre. Un posto accogliente dove si sentirà sempre sicuro e amato.

Tutti i cani meriterebbero una casa come la sua!