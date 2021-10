Una donna un giorno ha deciso di dare una bella pulita al tiragraffi, lasciando poi fuori di casa, nel patio dell’abitazione, affinché si asciugasse, prima di ritirarlo dentro. Quello che non sapeva è che così facendo avrebbe trovato un nuovo amico. Il gattino trova una casa prendendo possesso dell’accessorio per gatti. E di fatto adotta la sua nuova famiglia.

A luglio una donna americana che vive in South Dakota ha deciso di raccontare sui social network una storia davvero bizzarra, di come la famiglia ha adottato un nuovo membro ufficiale. O forse dovremmo dire che è stato lui ad adottare loro?

La donna aveva lasciato sul patio ad asciugare il tiragraffi dei gatti di casa. Pochi istanti dopo quell’accessorio per gatti aveva già un nuovo inquilino. Dal nulla è apparso infatti un gattino, abbandonato da qualche persona priva di cuore, che ha trovato un rifugio che pensava temporaneo. Mentre quella sarebbe diventata la sua casa per sempre.

La donna aveva posizionato il gioco dei suoi gatti ad asciugare al vento nel prato. Ma in pochi istanti ha visto che un gattino terrorizzato aveva occupato quegli spazi. Lì, evidentemente, si sentiva finalmente al sicuro chissà da quanto tempo.

La donna non ci ha pensato su due volte. E ha visto in quell’invasione un chiaro segno del destino. Ha deciso immediatamente di adottare quella che si è poi rivelata essere una dolcissima micina, che ha deciso di chiamare Bean.

Il gattino trova una casa per sempre

La donna ha raccontato la sua curiosa storia in un video pubblicato poi sui social network. E il filmato, come spesso accade in questi casi, è diventato in breve tempo virale.

Il video del gattino spaventato nel tiragraffi ha ottenuto oltre 3,7 milioni di visualizzazioni, 793.000 reazioni e migliaia di commenti.