Ci sono cani che proprio non vogliono farci uscire di casa: perché dobbiamo andarcene quando potremmo trascorrere tutto il nostro giorno a coccolarli? Ed è quello che deve aver pensato questo cucciolo che abbraccia il proprietario quando sta uscendo di casa, per tentare il tutto per tutto per farlo rimanere con lui tutto il giorno.

Fonte foto da TikTok @javi.escu

Javi Escudero, questo il nome del ragazzo, il 23 giugno scorso ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video dove si vede una scena molto tenera: il suo cagnolino lo abbraccia forte al collo. Credendo che Javi stesse per uscire di casa lasciandola sola, la cagnolina gli è prima saltata in braccio e poi lo ha abbracciato con le zampe nel tentativo di fermarlo.

Siamo abituati a cani che mostrano il loro amore abbaiando, scodinzolando o leccandoci. Eppure c’è qualcuno che ha imparato dall’uomo il gesto di abbracciare: la cagnolina non solo avvolge il suo umano con le zampe anteriori, ma gli nasconde anche il muso sotto al collo in quello che è un abbraccio a tutti gli effetti.

Nel video si vede la cagnolina che si aggrappa a Javi cercando di convincerlo a non andare. Così il ragazzo, commosso, la guarda e le dice: “Ti porto in strada. Vieni come a fare una passeggiata, noi due soli. Vuoi venire o no?“. E in un batter d’occhio la cagnolina si era già sciolta dall’abbraccio, posizionandosi di fronte alla porta, in attesa che il suo umano le mettesse il guinzaglio per uscire insieme. Come a dire: “Se esci da solo non va bene, devi stare con me. Ma se usciamo insieme allora va bene. Dai, andiamo, quando si parte?”.

Fonte foto da TikTok @javi.escu

Cucciolo abbraccia il proprietario e il video diventa virale

Il ragazzo ha poi commentato dicendo che più il tempo passa, più lui si scioglie sempre di più per lei.

Fonte foto da TikTok @javi.escu

Il video ha ottenuto tantissime visualizzazioni e 2 milioni di reaction, con tantissimi commenti pieni d’amore per questo simpatico duo.

