Questa è la bellissima storia del povero cucciolo che abbraccia la donna che gli ha salvato la vita e che gli ha permesso di ricominciare letteralmente a vivere serenamente. Gli animali sono capaci di una gratitudine davvero incredibile, che dimostrano con gesti assolutamente unici, che ci fanno comprendere che esseri speciali sono.

Asher è il nome di questo cane che è stato salvato da una famiglia che lo teneva alla catena e in condizioni davvero pessime. Grazie all’intervento dei volontari di Dogs Mereid Better situato a Smithfield, in Virginia, Stati Uniti d’America, il cane è stato liberato e portato in salvo nella loro struttura.

Il cucciolo è apparso subito spaventato e confuso. Man mano che passavano i giorni però ha iniziato a migliorare, consapevole del fatto che ora era in mani sicure e amorevoli. Purtroppo il rifugio era pieno e non c’era posto per Asher. Così hanno iniziato a cercare per lui una casa adottiva.

La casa temporanea del cucciolo doveva essere un appoggio in attesa di una casa per sempre, per non congestionare i rifugi e dare un riparo sereno ai cani in difficoltà, per abituarsi di nuovo a vivere in una famiglia amorevole e a fidarsi delle persone.

Asher è stato accolto da una famiglia che spesso collabora con il rifugio. La padrone di casa ha subito dato tanto amore al cagnolino, che a sua volta ha iniziato a ringraziarla costantemente con forti abbracci, baci e coccole, perché era grato e felice di quella nuova situazione.

Cucciolo abbraccia la donna così spesso da non riuscire nemmeno a fare una telefonata

Asher era molto felice nella sua casa temporanea, ma ben presto i volontari del rifugio hanno trovato una casa per sempre. Un uomo che vive in campagna con tanto spazio per il cucciolo lo ha adottato.

Asher è sempre molto attivo e si trova bene, anche con l’altro cucciolo di casa. Ha finalmente trovato il suo posto nel mondo.