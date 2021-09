Questa è la storia di un povero cucciolo che è stato adottato dopo aver aspettato un po’. La sua nuova famiglia per sempre ora ha un compito decisamente arduo: fargli superare il lutto per aver perso il suo miglior amico umano. Il suo proprietario, infatti, è morto e lui ha dovuto attendere un po’ prima di trovare la sua nuova casa.

Chi lavoro presso l’Unità di Pronto Soccorso (UPA) di Praia Grande de Matinhos, sulla costa del Paraná ha condiviso una storia toccante. Un cane non ha mai smesso di fissare, rimanendo fermo al suo posto, la porta dove era entrato qualche giorno prima il suo proprietario.

Thor, come è stato chiamato l’animale fedele, non sapeva che non sarebbe più tornato a casa con lui. L’uomo è morto e lui è rimasto orfano. Non c’era più nessuno che potesse prendersi cura di lui, come raccontato dai dipendenti della struttura sanitaria.

Eliane Santana de Oliveira, commossa dalla sua storia, raccontata anche attraverso i canali social, ha deciso di chiamare la strutura per poter adottare il cane. La sua famiglia ha fatto dell’adozione il suo valore più profondo.

La donna infatti ha quattro figli, 3 dei quali adottati. E in casa cis ono anche tre gatti e altri due cani. E oggi c’è anche Thor.

Cucciolo adottato non poteva trovare casa migliore

L’adozione nasce sempre da una situazione triste e delicata, ma il bello dell’adozione è questo, trasformare una storia dolorosa in una bella storia, trasformare questo dolore in un nuovo amore. Vorremmo lasciare lo stesso nome che aveva già, ma non conoscevo nessuno. Chi ha già perso tanto, poveretto, perde ancora il suo nome. Ma sarà molto curato e amato da noi.

Queste le parole della sua nuova mamma umana. Sì, il povero cucciolo ha davvero trovato la sua nuova casa per sempre e sarà assolutamente perfetta per lui.

