Questa è una storia davvero molto tenera, che riguarda un povero cucciolo affettuoso e dolce che è stato lasciato legato a un palo. Accanto a lui chi lo ha trovato ha rinvenuto anche un cartello, sul quale c’era scritto che il povero cagnolino era sordo. Chi ha potuto lasciare lì quella adorabile creatura bisognosa di cure e di affetto?

Rai è un adorabile amico peloso che è stato abbandonato legato a un palo. Cercava famiglia e aveva bisogno di cure speciali dal momento che non poteva sentire. Lo hanno trovato tutto solo nel comune di Ñuñoa, a Santiago, in Cile.

Per fortuna lo hanno individuato in tempo prima che potesse capitargli qualcosa di male. I volontari di un’organizzazione che difende i diritti degli animali in difficoltà lo hanno trovato e hanno assicurato alla giustizia il responsabile del gesto, che è stato prontamente denunciato alla polizia.

L’associazione Animal Foundation ha raccontato la sua storia sui suoi canali social:

Rai è un cucciolo di 4 mesi con problemi di udito che è stato abbandonato a Ñuñoa. Lo hanno lasciato legato a un cartello con un cartello che diceva: “Appena guarito dal cimurro, sono sordo, sto cercando una famiglia.

L’associazione poi spiega:

La persona che lo ha abbandonato oggi ha una denuncia alla Polizia investigativa.

Il cucciolo affettuoso e dolce ora può sperare in un futuro migliore

Rai è un cucciolo meraviglioso, che adora vivere ed è sempre molto allegro e felice. La Fondazione ha lanciato per lui una campagna per trovargli una nuova famiglia, una casa per sempre e un posto dove stare al sicuro e trovare la sua strada verso una vita davvero felice.