Cucciola di alano con 5 zampe, il video di un altro caso simile Una cucciola di alano è nata con 5 zampe, poche settimane prima, un altro cucciolo è nato, come lei, con 5 zampe; ecco il video

Quando nacque Gema, la cucciola di alano, sua famiglia notò che era circa tre volte più piccola del resto dei fratelli. Ma la sua unicità non si è fermata qui: hanno anche notato che la cucciola aveva una zampa in più. La famiglia di Gema è stata informata che la cagnolina non avrebbe avuto una vita facile e che, probabilmente, avrebbero dovuto portarla in centri specializzati e pagare somme importanti.

Rendendosi conto che non potevano permettersi di occuparsi di lei, hanno acconsentito di cederla allo Stray Rescue di St. Louis.

“L’hanno consegnata a noi in modo da poterle dare una possibilità per combattere e farcela”, ha detto Natalie Thomson, direttore del marketing presso Stray Rescue di St. Louis.

La cucciola di alano, appena arrivata nel rifugio ha fatto innamorare tutti. Le zampe posteriori di Gema sono normali ma e quelle anteriori sono 3: 2 normali e una insolitamente corta. La dolce cucciola ha imparato ad adattarsi stando in piedi sulle zampe posteriori come un canguro e finora non sembra rendersi conto di essere diversa.

Dal momento in cui Gema è arrivata nel rifugio, la sua coda non ha mai smesso di scodinzolare. Attualmente, Gema è con una famiglia affidataria che la ospita in attesa della famiglia definitiva.

Gema potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico e i suoi soccorritori si stanno prendendo cura di lei un giorno alla volta per ora. Oltre all’anomalia alle sue zampe anteriori, Gema è completamente sana e felice e tutti cercano di farla stare bene.

Non è la prima volta che un cucciolo nasce con più zampe, guardate questo video.

Gemma è perfetta così com’è. Una cagnolina dolcissima e vivace che ci insegna che la disabilità è negli occhi di chi guarda.

Potrebbe interessarvi: Jack Russell cucciolo volante ama l’acqua, il video è meraviglioso