Non vedrai altra immagine più dolce di quella che ti mostriamo oggi e che ha protagonista un cucciolo che batte le zampe. Perché lo fa? È il suo compleanno e tutta la famiglia intona Happy Birthday per potergli fare i migliori auguri possibili e immaginabili. Lui è così felice e al settimo cielo che lo dimostra battendo le mani, anzi, scusa, le zampe.

Fonte Pixabay

Il cucciolo Sheriff, che vive con la sua padrona Leiva Hott nel Minas Gerais, uno stato del Brasile che si trova nella regione geografica del Sudeste. La capitale dello stato è la famosa città di Belo Horizonte. Lui è il protagonista di un filmato che in breve tempo ha fatto il giro del web.

Il video è stato pubblicato su un gruppo Facebook il 10 maggio scorso e lo ritrae mentre batte allegramente le zampe. Lui adora le feste, ama vedere la gente intorno che si diverte, lo fa sentire bene. E non vede l’ora che ci sia una ricorrenza per poter esternare tutta la sua gioia e la sua felicità.

Sheriff, in un momento di gioia senza confini, batte le zampe, andando al ritmo della musica mentre il proprietario lo tiene amorevolmente in braccio e canta la classica canzone di buon compleanno. Una scena davvero molto dolce e tenera.

Nel video si sente la voce dell’uomo che tiene in braccio il cucciolo Sheriff che dice:

Sceriff, sai cantare?

E il pelosetto tutto felice dimostra di saper battere le zampe a ritmo di musica. Mostrando tutta la sua gioia nel poter esprimere quanto è felice di far parte di quella famiglia.

Cucciolo batte le zampe e si diverte con la sua famiglia

L’amore dei cani per la loro famiglia umana è sempre fonte di ispirazione per tutti noi. Non sono adorabili queste piccole creature che con le loro storie ci rimettono in pace con il mondo?