Nuovo arrivo in famiglia, Ilary gli da la bella notizia ma Totti non sembra felice

In casa Totti c’è un nuovo arrivato. Ilary Blasi ha infatti accolto in famiglia e sui social l’arrivo di Alfio, il nuovo gatto che farà compagnia a Donna Paola. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è apparsa molto felice per l’entrata di Alfio in famiglia. Al contrario, invece, suo marito Francesco Totti non è sembrato entusiasta tanto quanto sua moglie.

Si chiama Alfio ed è un Canadian Sphynx. Si tratta di un gatto che ha la caratteristica principale di non avere peli. É lui il nuovo arrivato della famiglia Totti. Ilary Blasi ha infatti presentato sui social il gatto che farà compagnia a Donna Paola, l’altra gatta della famiglia. Pian piano, dunque, la famiglia Totti si allarga.

Qualche giorno fa, infatti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha condiviso lo scatto che ritrae il nuovo gatto accolto in famiglia. Sotto il post, Ilary Blasi ha scritto una breve didascalia:

Welcome Alfio.

Nonostante il grande entusiasmo della conduttrice, sembra però che Francesco Totti non sia stato molto contento. Infatti, sotto il post condiviso, l’ex capitano della Roma ha commentato ironicamente con queste parole:

Tra un po’ uscirò io.

Molto entusiasmo, però, c’è stato anche da parte dei followers della conduttrice che si sono interrogati soprattutto riguardo la reazione di Donna Paola, l’altro gatto di Ilary Blasi.

In particolar modo, non è passato inosservato il commento dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi, che ha scritto:

Donna Paola sarà furibonda.

Donna Paola è l’altro gatto della famiglia Totti e, insieme ad Alfio, rappresentano una razza di gatti molto particolare.

Dopo la condivisione dello scatto di Alfio, Ilary Blasi ha pubblicato delle Instagram Stories in cui mostra il primo incontro tra i due gatti. Donna Paola lo guarda con diffidenza e sembra non gradire la presenza di Alfio. Sarà senza dubbio una questione di tempo. Con il tempo i due faranno amicizia e non daranno alcun problema nella convivenza.