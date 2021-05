Cucciolo beccato dal proprietario mentre giocava in piscina. Guardate cosa fa quando si accorge di essere stato colto in flagrante

Secondo voi come può reagire un cagnolino che è stato pizzicato con le mani nella marmellata? Avrà la stessa espressione di questo cucciolo in piscina, che sa di essere in un posto in cui non doveva andare. Quando viene scoperto dal suo proprietario, la sua reazione è semplicemente incredibile. Tutta da vedere.

Fonte Pixabay

Il suo miglior amico umano è riuscito a catturare tutta la scena in un video realizzato sul suo telefonino. E poi ha caricato il filmato su Facebook, dove in breve tempo è diventato virale. La reazione del cucciolo pizzicato in piscina è tutto da ridere.

Jerry Gordon si trovava a casa come sempre, quando ha visto accadere qualcosa di strano nella sua piscina. Non ha perso tempo e ha registrato tutta la scena, così da regalare qualche minuto di gioia e di puro divertimento a tutti gli internauti.

Il cane di Jerry si trovava in cortile. Dove era presente anche una piscina gonfiabile. Quando è uscito nel suo patio ha trovato il cane che allegramente si trovava immerso nell’acqua della vasca. Sembrava divertirsi parecchio.

Nelle immagini del video si vedeva il cane giocare e sguazzare. Ma la parte più divertente di tutto il filmato è quando, dopo un po’, il cucciolo si accorge di essere stato scoperto dal suo migliore amico umano.

Fonte YouTube The Dodo

Cucciolo in piscina viene colto con le zampe in acqua

Il cucciolo è stato colto alla sprovvista. E non sapendo cosa fare rimane fermo per qualche secondo fissando il proprietario, sperando di incutergli timore. Ma niente da fare.

Fonte YouTube The Dodo

Allora il cane va verso il bordo della piscina continuando a fissare il proprietario, prima di uscire con calma, facendo letteralmente finta di nulla. Allontanandosi e andando a nascondersi, si sente che il cagnolone continua ad abbaiare e a lamentarsi.

E certo, il suo proprietario gli ha rovinato il bel gioco!