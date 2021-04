Cucciolo beccato mentre organizza una fuga

Quando prende la voglia di scappare non c’è niente che possa fermarci. Come questo cane e i suoi compari che hanno messo in piedi un piano assolutamente diabolico. Il cucciolo è stato pizzicato mentre organizza una fuga da uno steccato all’altro. E viene fermato ai suoi migliori amici umani proprio con le mani nella marmellata.

Fonte Pixabay

Crackers è un cucciolo testardo che fa di tutto per ottenere quello che vuole. E farebbe i salti mortali pur di aiutare un amico caro in difficoltà. Di sicuro quando gli viene in mente qualcosa, niente può fermarlo.

Il cagnolino di 5 mesi, un mix tra un Labrador e un San Bernardo, vive insieme a tre amici pelosi e non capisce per quale motivo non possano andare in giro tutto il giorno. Per questo ha escogitato un piano per evadere.

È molto energico e tenace e non accetta un no come risposta quando vuole giocare.

Queste le parole di Jessie Matney, il padre di Crackers, a The Dodo. Il suo cortile è separato da quello della sorella da una staccionata e il cane adora giocare con i suoi cuginetti e fare lunghe passeggiate notturne.

Tutti amano giocare. Anche se Crackers di solito li infastidisce sempre quando loro hanno esaurito le energie. Lui non le finisce mai.

Cucciolo pizzicato mentre organizza una fuga: voleva solo giocare

Per questo Jessie Matney non era stupito nel vedere che Crackers aveva rotto la staccionata per andare a trovare i suoi amici. E a quanto pare non era nemmeno la prima volta, ma in questa occasione è stato pizzicato con le mani nel sacco.

Quando sono uscito, Crackers stava finendo il lavoro, tirandolo verso il basso. Poi gli altri tre cani hanno cercato di infilarsi nello stesso momento.

Questo il racconto del proprietario del Labrador che ha pizzicato tutti i fuggiaschi proprio nel momento in cui pensavano di avercela fatta.