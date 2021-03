Cucciolo cade dal secondo piano di una casa, un incidente che poteva essergli fatale

Di solito sono i gatti che cadono sempre in piedi e precipitano da altezze anche molto elevate senza farsi nemmeno un graffio. Questa volta, invece, il protagonista di un incredibile incidente è un cane che cade dal secondo piano di una casa ed è salvo per miracolo. Non ha riportato traumi gravi o altre ferite che possano destare preoccupazione.

Fonte Pixabay

Il cucciolo si trovava in un edificio del Riacho Fundo 1, a Brasilia, in Brasile. Intorno alle ore 10.30 del mattino del 18 febbraio ha avuto un incidente che poteva essergli fatale, ma per fortuna tutto si è risolto senza troppi problemi.

La caduta del cane dal secondo piano di questa abitazione è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza. Barney, un cucciolo di soli 3 anni che era stato salvato proprio il giorno prima ed era in attesa di ritrovare i proprietari.

Una ragazza aveva trovato Barney che vagava da solo per strada. Lo aveva preso con se e aveva rintracciato la sua famiglia umana tramite delle foto pubblicate sui social network. Aveva già un altro cane in casa e per paura che litigassero, ha portato via l’altro e ha lasciato Barney da solo nel suo appartamento.

Il giorno dopo i proprietari l’hanno contattata per recuperarlo. Nel pomeriggio la ragazza ha chiesto a un’amica di andarlo a nutrire. Ma il cane non c’era più. Solamente in seguito quando la polizia è arrivata a casa sua ha capito cos’era successo.

Il cane era caduto dalla sua finestra. Alcuni vicini sostenevano di aver visto qualcuno lanciare il cane in strada, ma si è trattato di un errore, come hanno scoperto gli agenti, visto che in casa non c’era nessuno.

Cane cade dal secondo piano, come sta?

Il cane per fortuna non si è fatto niente cadendo da un’altezza comunque abbastanza elevata. E ha potuto riabbracciare i suoi proprietari.