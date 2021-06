Questa è per fortuna una storia a lieto fine, ma i protagonisti hanno temuto fino all’ultimo che potesse trasformarsi in una tragedia. Il povero cucciolo cade in mare e rischia di morire annegato. Quasi nessuno riesce a dargli una mano fino a quando un gruppo di persone non interviene per trarlo in salvo.

Fonte YouTube Jornal da Praia

Ci troviamo sulla costa di San Paolo, in Brasile, dove è stato registrato un video che ha fatto in breve tempo il giro del mondo. Nelle immagini di questo filmato si vede un uomo che si tuffa in acqua con solo un salvagente per dare una mano a un cane che da solo non riusciva a restare a galla.

Marcelo è un traghettatore che si occupa di accompagnare le persone nella traversata tra le città di Rio de Janeiro di São Sebastião e Ilhabela. Quando ha visto il cucciolo in acqua non ha potuto far altro che gettarsi anche lui per tentare di salvarlo, anche se non è stato assolutamente facile.

Questa persona non ha assolutamente avuto paura ed è riuscito con il suo coraggio a buttarsi in mare per afferrare il piccolo animale. E portarlo in salvo tra gli applausi di commozione dei presenti che hanno assistito alla scena.

Dopo la sua impresa eroica era ben felice di aver potuto salvare il cucciolo.

Beh, si dice che il coraggio non sia la capacità di non provare paura , ma piuttosto l’attitudine ad agire con risolutezza, nonostante si senta il peso sulle spalle che le cose possono andare male.

Fonte YouTube Jornal da Praia

Il cucciolo cade in mare, ma per fortuna qualcuno lo salva

Non aveva un mantello e nemmeno nessun potere. Ma quest’uomo è un vero e proprio supereroe, che ha fatto di tutto per salvare quel povero randagio.

Fonte YouTube Jornal da Praia

Nessuno sa come sia finito in quel pericolo.