Lui cercava solo un riparo. E così era entrato dentro un centro commerciale, per stare comodo e al caldo. Cucciolo gettato in strada da una guardia della struttura, tra l’incredulità della gente. In fin dei conti quel povero cagnolino non stava facendo niente di male, voleva solo trovare un po’ di riparo.

Fonte Pixabay

Ci troviamo nelle Filippine, all’interno di un centro commerciale, dove un cane aveva cercato di trovare un rifugio per poter riposare. Ma il povero randagio non pensava che qualcuno lo avrebbe potuto cacciare da lì.

Il cane si era sistemato nei corridoi del centro commerciale. E in realtà non dava fastidio a nessuno. Qualcuno ha però chiamato la guardia di vigilanza della struttura, che con gentilezza e delicatezza lo ha accompagnato verso l’uscita.

Jan Mar Carlimpong ha girato un video di tutta la scena, mentre si trovava all’interno del centro commerciale. L’uomo che ha condiviso sui social il filmato ha così commentato tutto quello che ha visto quel giorno.

Sono contento che non lo abbiano trattato duramente quando lo hanno rimandato fuori. In effetti, la guardia lo ha scortato come se fosse il suo animale domestico.

Cucciolo gettato in strada fuori dal centro commerciale, il video si diffonde sui social

La storia, però, non finisce qui. Potrebbe sembrare l’ennesima storia triste di un cane a cui non viene data una seconda possibilità. Invece le cose sono andate un po’ diversamente.

Le guardie di sicurezza della struttura commerciale hanno deciso di offrire a quel cucciolo una seconda chance. Prima lo hanno adottato e poi lo hanno fatto diventare un membro del team di sicurezza del centro di shopping.

Fonte YouTube ViralHog

Il cucciolo adottato è stato chiamato DogDog. E grazie a quelle persone di buon cuore non dovrà più cercare un riparo. Perché ora ha una casa e una famiglia allargata.