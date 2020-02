Il cucciolo adottato dagli agenti della polizia Il cucciolo adottato dagli agenti della polizia, che sta aiutando i dipendenti nelle loro giornate di lavoro..

Da poche settimane, il gruppo della polizia della Virginia, ha adottato un dolce cucciolo di soli otto mesi, che non ha avuto un inizio di vita molto semplice. La sua storia è entrata nel cuore di tutti ed è proprio per questo che è entrato a far parte del gruppo.

Vedere i nostri amati amici a quattro zampe, riuscire a fare determinate cose, riempie di gioia i cuori di tutti. Sono diventati indispensabili per noi e per tutti.

Questo dolce cagnolino, di soli otto mesi, ha iniziato a fare parte del gruppo da poche settimane e vedere ciò che riesce a fare, è davvero meraviglioso.

Oggi ancora non entra in azione, poiché per il momento sta facendo tutto l’addestramento di cui ha bisogno, ma gli agenti già sono molto orgogliosi di lui e di tutti i suoi progressi.

In questo breve tempo, ha fatto tutti i miglioramenti che tutti speravano. Ha riconquistato la fiducia in se stesso di cui aveva bisogno e negli esseri umani, che stanno facendo di tutto per aiutarlo.

Il cucciolo ancora non ha un nome e molto presto quando entrerà a far parte del suo gruppo K-9 troverà un amico umano, disposto a donargli tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno, dopo aver fatto il suo lavoro.

Inoltre, il cagnolino aiuterà anche come conforto e sostegno per i lavoratori, per cercare di stargli vicino in un momento difficile ed in cui sono stressati. Ecco il video della sua storia di seguito:

I dipendenti della stazione di polizia, già in queste prime settimane, hanno già notato un miglioramento nelle ore di lavoro, poiché con il cucciolo possono affrontare meglio la giornata.

