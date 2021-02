Sfondano il finestrino per salvare il cucciolo chiuso in auto per ore

Il povero cucciolo chiuso in auto per ore ha rischiato davvero di morire soffocato all’interno dell’abitacolo che il proprietario aveva lasciato praticamente sigillato. Per fortuna l’intervento della polizia ha scongiurato il peggio. Gli agenti non hanno esitato a sfondare il vetro del finestrino per salvarlo. Poi hanno denunciato il suo padrone.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da Casadrino, un comune in provincia di Napoli, in Campania. Il povero cagnolino ha vissuto un’esperienza che non auguriamo a nessuno: il cane di taglia media è stato letteralmente abbandonato dal proprietario in auto.

Per ore è rimasto chiuso all’interno dell’abitacolo. Piangeva disperatamente quando una pattuglia della polizia locale del comune napoletano ha sentito i suoi lamenti. Intervenendo subito per trarre in salvo quella povera creatura.

Quando gli agenti hanno visto il cane hanno atteso qualche minuto. Ma vedendo che era allo stremo delle forze e non riuscendo a trovare da nessuna parte il proprietario per liberarlo, hanno deciso di sfondare il vetro.

Quello era l’unico modo per portare in salvo il povero cane. Non aveva più le forze di reagire. Ma non appena è uscito da quella trappola infernale, si è subito ripreso. E per fortuna ora il cane sta bene.

Denunciato il proprietario del cucciolo chiuso in auto per ore

Gli agenti della polizia locale del comune di Casandrino hanno poi rintracciato il proprietario del cane e dell’auto nella quale ha rischiato di trovarlo morto, dopo mille sofferenze. Chissà cosa gli è passato per la testa: gli animali non vanno mai lasciati incustoditi in auto, la situazione è troppo rischiosa per loro. Come lo è per gli esseri umani, ad esempio i bambini.

I poliziotti hanno denunciato il proprietario per abbandono di animale e anche per maltrattamenti. Il cane non è tornato a casa con questo individuo. Gli agenti lo hanno infatti affidato all’ospedale veterinario, dove ha ricevuto tutte le cure del caso.